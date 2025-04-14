По мнению Мусиенко, Лиманское направление станет главным для наступления врага.

Накопление в Украине большой численности российских солдат свидетельствует о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин не собирается прекращать боевые действия. Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт Александр Мусиенко, отвечая на вопрос о том, почему с начала полномасштабного вторжения РФ пятикратное увеличила свое присутствие в Украине - до более 620 тысяч военных.

"Этот год, пожалуй, будет во многом определяющим. Потому что сейчас, исходя из имеющихся прогнозов, прогнозировать на этот год. И говорить о том, что может происходить, планы на весенне-летнюю кампанию уже понятны... Скорее всего, враг будет действовать именно таким образом. Что касается сложения сил, безусловно, не надо рассчитывать на то, что Россия сделает просто какие-то жесты, уменьшит свои группировки и скажет - "все, мы прекращаем боевые действия". Вряд ли, это произойдет", - сказал он.

По его словам, надо понимать, что даже "условный переговорный" процесс, который продолжается у Кремля с представителями США, не означает, что враг планирует прекращать огонь, свою наступательную активность.

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"Нет никаких иллюзий.... Весенне-летняя кампания будет во многом определяющей. Нельзя исключать, что по ее результатам и по последствиям негативными, как раз для российских войск, они будут вынуждены пойти на прекращение огня. Сколько оно продлится - это вопрос... Здесь все также зависит от поддержки", - отметил эксперт.

Он добавил, что определенные наступательные действия врага ведутся, но принимаются превентивные меры, в том числе и на территории РФ. Для того, чтобы не дать врагу накопить ударную группировку, которая бы позволила противнику зайти на Сумщину, подойти непосредственно к Сумам и т.д., на границе сдерживается эта группировка. Сейчас враг малыми пехотными группами, или ДРГ заходят на территорию Сумщины, но такие группы фиксируются и уничтожаются.

"Что касается юга. Действительно, фиксировался определенный всплеск, переброска определенной техники через оккупированный Мариуполь, но на сегодня там ситуация контролируемая. Допускаю, что главным направлением наступательных действий врага, этой весенне-летней кампании будет Лиманское направление... Враг хочет для себя попробовать решить задачу по захвату Донецкой области. Эту цель они ставят для себя довольно амбициозно", - сказал Мусиенко.

По его словам, на других направлениях - Харьковщина, Сумщина, Запорожье - оккупанты хотят сковать подразделения ВСУ для того, чтобы не допускать их передвижения на другие участки. Однако, как отметил эксперт, украинское командование понимает, чего ожидать от противника и как действовать. Мусиенко уверяет, что опасность окружения, например, Сум и Запорожья была в 2024 году, но она сорвана Силами обороны.

"Врага удалось связать в Волчанске, даже некоторые позиции отвоевать. На Сумщину вообще не дали зайти именно, благодаря тому, что Курская операция началась, продолжается...", - пояснил эксперт.

Российская армия увеличила свою группировку с начала вторжения в Украину

Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью журналистам сказал, что российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличила свою группировку в пять раз. Ежемесячно она увеличивается на 8-9 тысяч солдат, за год это 120-130 тысяч. По состоянию на начало апреля вражеская группировка войск, которая участвует в боевых действиях в Украине, насчитывала 623 тысячи.

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