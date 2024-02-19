Также в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки уничтожены 624 российских оккупанта, четыре танка, 21 боевые бронемашины, четыре артсистемы, семь автомобилей.

На Запорожском направлении Силы обороны Украины уничтожили российскую установку разминирования УР-77, которую называют "Змей Горыныч". Об этом сообщил командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовых действия и 803 артобстрела.

Командующий проинформировал, что на Авдеевском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского. Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах обороны и успешно отражают попытки российских оккупантов развить наступление.

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На Марьинском направлении, как заявил Тарнавский, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Кроме того, он отметил, что на Запорожском направлении враг 10 раз пытался атаковать позиции наших войск в районе села Работино. Здесь россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники. Эти попытки наступательных действий прекращаются, враг на окраинах Роботино уничтожается.

"Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки составили: 624 российских оккупанта, четыре танка, 21 боевые бронемашины, четыре артсистемы, семь автомобилей, одна единица спецтехники - это установка разминирования УР-77, которую называют "Змей Горыныч". Также Силы обороны уничтожили один склад боеприпасов врага; нейтрализовали или уничтожили 239 БпЛА различных типов", - сообщил командующий оперативной группировкой войск "Таврия"

Ситуация на Запорожском направлении

Ночью, 17 февраля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки.

18 февраля враг пошел в наступление на Запорожском направлении, однако украинские военнослужащие разгромили врага и заставили его отойти на предыдущие позиции.

Утром, 19 февраля, стало известно, что Силы обороны сорвали наступление российских оккупантов на Запорожском направлении. "Запорожское направление. Наступление врага сорвано. Личный состав убегает. Техника уничтожена", - заявили военные. В Сухопутных войсках отметили, что ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций, но все действия врага - неудачные.

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев считает, что после взятия Авдеевки российские оккупанты могут развернуть свою технику и личный состав на горловское направление, чтобы попытаться выровнять линию фронта. По его словам, Силы обороны по-прежнему находятся в максимальной боевой готовности, потому что враг может подтянуть и развернуть свою технику на них.

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