Всего в течение суток произошло 14 боевых столкновений, 8 атак врага было отражено непосредственно в районе Марьинки Донецкой области.

Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов на Бахмутском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. "В течение суток произошло 14 боевых столкновений", - говорится в сводке.

Так, на Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Бологовки, Кругляковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Берестово Харьковской области.

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Вместе с тем, на Лиманском направлении от авиационных ударов врага пострадали Надия, Новоегоровка, Невское Луганской области и Северск, спорное, веселое Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и спорное, Раздолевка, Донецкой области.

При этом, на Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаку противника в районе Григоровки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Андреевки, Константиновки, Северного, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Николаевка, Марково, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Противник и в дальнейшем наращивает плотность минно-взрывных заграждений.

На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиационные удары неподалеку Авдеевки и Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

Также, на Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 8 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

Кроме того, на шахтерском направлении украинские защитники успешно отбили атаку противника в районе Равнополя Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, волшебное, Работино, малые Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

К тому же, на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в возле Николаевки, Бургунки и Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них город Херсон, Антоновка, Днепровское, Широкая Балка Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

Война в Украине - ситуация на фронте

Наемники частной военной кампании "Вагнер" вернулись на часть фронта, где за украинскую оборону ответственна восточная группировка войск. Часть "вагнеровцев" перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается из Беларуси.

Российские захватчики на Лимано-Купянском направлении фронта формируют штурмовые отряды. Враг надеется пробить оборону ВСУ и обстреливает украинские позиции с максимальных дистанций.

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