В субботу, 3 июня, на фронте произошло 23 боевых столкновения.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Как отмечается в утренней сводке Генштаба, за прошедшие сутки, 3 июня, произошло 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Видео дня

На Северском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиационный удар в районе Гатище Харьковская область. Осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч, Гай, Дмитровка Черниговской области; Атинское, Безсаловка, Александровка, Юнаковка, Могрица, Степок, Большая Писаревка Сумской области, а также Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Оуречное, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочково, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области и нанес авиаудары в районе Сергеевки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг безуспешно пытался наступать в районе Белогоровки Луганской области и Спорного - Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области и Северск Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наступательные действия РФ вела в направлениях Ивановского и Белой горы, но успеха не имела. Противник нанес авиационные удары в районах Курдюмовка и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Славянск, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Нью-Йорк и Шевченко Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил, но нанес авиационные удары в районе административного центра. От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении противник также пытался наступать наступательные действия в районе города Марьинка, но ВСУ отбили все 11 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике, но продолжает уничтожать наши города и села. В частности, враг нанес авиационный удар по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимильяновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Катериновка и Янтарное Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки Донецкой области. Осуществили обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого столкновения, в частности, Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Однако при этом нанес авиационные удары в районах Полтавка и Гуляйполе Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Лукьяновское и Камышеваха Запорожской области, а также Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Бургунка, Ивановка, Дачи, Зимовник, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Война в Украине - последние новости

Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 3 июня, нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Наибольшей опасностью для Украины в войне с российскими оккупантами есть предоставление врагу времени, поскольку его РФ использует для усиления своих возможностей. Такое мнение высказал британский эксперт, полковник в отставке Глен Грант.

Вас также могут заинтересовать новости: