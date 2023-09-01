Около 9:00 ВСУ нанесли успешный удар по складам материально-технического обеспечения и боеприпасов оккупантов в Доломитном Донецкой области.

Силы обороны Украины ощутимо поджарили российских захватчиков на фронте.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника.

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Как сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, около 9:00 ВСУ нанесли успешный удар по складам материально-технического обеспечения и боеприпасов оккупантов в Доломитном Донецкой области.

В то же время в течение суток враг нанес 4 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

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По данным Генштаба, Силы обороны Украины за сутки успешно отбили атаки российских захватчиков на 5 направлениях. В течение суток произошло 31 боевое столкновение.

Сейчас ВСУ приближаются к разветвленной сети укрепленных траншей русских вдоль Южного фронта.

Сегодня ночью, 1 сентября, российские оккупанты запустили по территории Украины две крылатые ракеты "Калибр".

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