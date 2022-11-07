Замкомандующего ВМС ВСУ участвовал в первом штурме острова Змеиный, выяснили журналисты.

Заместитель командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины полковник Игорь Бедзай погиб в начале мая во время поддержки спецоперации наших воинов - первого штурма Змеиного острова, который тогда еще находился под российской оккупацией.

Замкомандующего был за штурвалом вертолета, который летел для подстраховки, и именно его сбили оккупанты, пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники в Главном управлении разведки Минобороны.

По сведениям собеседника издания, вертолет сбит в небе над Одесской областью.

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Источник добавил, что во время первого штурма Змеиного украинским воинам не удалось заблокировать бухты и ликвидировать всю вражескую технику, однако удалось уничтожить часть техники и понять, как окончательно зачистить остров.

В разведке добавили, что в результате штурмовых действий украинская сторона потеряла катер и 10 защитников.

Ранее стало известно, что Игорь Бедзай погиб в небе 7 мая. Полковник находился в составе экипажа морского вертолета Ми-14 - в этот борт попала ракета, запущенная российским истребителем.

Освобождение острова Змеиный - важнейшие новости

Российские оккупанты захватили украинский Змеиный остров, который находится в Черном море, в первые дни полномасштабного вторжения в Украине в феврале текущего года.

30 июня противник покинул Змеиный после того, как по нему нанесли удары наши ракетные и артиллерийские подразделения. Российская сторона назвала вывод войск с острова "жестом доброй воли".

В украинской армии 4 июля сообщили, что на остров доставлили флаг Украины. Позже стало известно, что на доставленном флаге есть послание российскому военному кораблю.

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