Пригожин медийно ведет себя как человек, наделенный особыми полномочиями.

Разгром русской армии на фронте, в частности на Харьковщине, разгневал Кремль и заставил пересмотреть взгляды на руководство "спецоперацией". Министра обороны Сергея Шойгу фактически отстранили, а новым "лицом войны" стал основатель частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер") Евгений Пригожин.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

14 сентября Пригожин выступил с вербовочной и пропагандистской речью. В частности, он заявил, что российские военнопленные якобы участвуют в войне.

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Один из российских блогеров заявил, что Пригожин вводит "сталинский" способ, который позволяет Кремлю избежать приказа о всеобщей мобилизации. Верхушка опасается, что всеобщая мобилизация может вызвать напряженность в обществе.

Российский военный корреспондент и пропагандист Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский) утверждал, что общался с Пригожиным о ситуации на украинско-российской границе после побега российских войск из Харьковской области.

"Встреча Пригожина и Фомина, если она состоялась, может свидетельствовать о том, что Кремль пытается ответить на многомесячные жалобы военных блоггеров на то, что Минобороны России не услышало их критику, которая подчеркивает неэффективность российского высшего командования. Пригожин является близким доверенным лицом Путина, и его отношения с развивающимися военными блогерами могут помочь сохранить их поддержку военных усилий Кремля", - отмечает ISW.

Напомним, что Пригожина уже не впервые вспоминают в контектсе преступной войны РФ против Украины. Он несколько раз" засветился " на захваченных территориях, а теперь занимается вербовкой заключенных на войну.

По данным некоторых СМИ, Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

Позже российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи заключенный.

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