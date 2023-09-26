По его словам, за этот срок Россия рассчитывает "достичь намеченных целей".

Россия рассчитывает завершить войну в Украине до 2025 года. Достичь целей "за два-три дня", как известно, захватчикам не удалось.

Как сообщают пропагандистские СМИ, на заседании коллегии российских генералов 26 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "намеченные цели будут достигнуты к 2025 году".

"Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставки современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта "специальной военной операции" (так в РФ называют войну - УНИАН). Последовательная реализация мероприятий Плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ во вторник.

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Когда закончится война в Украине: что говорят эксперты

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прогнозировал, что в 2023 году не стоит ожидать завершения войны с Россией. По его мнению, и в 2024 году война, скорее всего, не закончится, хотя, возможно начнется ее завершающий этап.

"В 2023 году война точно не закончится, есть сомнения, что она закончится и в 2024 году. Скорее всего, в 2024 году она перейдет в свой завершающий этап, но напрямую не закончится", - сказал он.

Зато волонтер Сергей Притула считает, что развязанная Россией война в Украине может не закончиться ни этого, ни следующего года.

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