Оккупанты могут прорваться на оперативное пространство под Авдеевкой, - Bild

У оккупантов есть определенные успехи на этом участке фронта, продолжаются бои за Новоселовку Первую и Сокол.

Российские оккупанты могут выйти на оперативное пространство к западу от Авдеевки Донецкой области.

Об этом пишет аналитик Bild Юлиан Рёпке. По его данным, на днях российские войска захватили села Новопокровское и Новоалександровка к западу от Авдеевки. Сейчас продолжаются бои за Новоселовку Первую и Сокол.

Оборону на этом участке фронта держит 47 бригада ВСУ. Далее на запад простираются около 5 км полей. Если ВС РФ возьмут эти села, могут выйти на оперативное пространство.

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"Если России удастся продвинуться там, дальше перед ними будет несколько километров свободной территории и они могут, пусть и не легко, но относительно легче наступать, не борясь за каждый населенный пункт", - отмечает Рёпке.

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Как сообщал УНИАН, оборонная помощь от Соединенными Штатами Америки начала поступать в Украину на линию фронта, однако этого будет недостаточно, чтобы сразу же отбросить российских захватчиков, заявил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии The Telegraph.

По его словам, хотя артиллерийские снаряды уже прибыли, большая часть оборудования и боеприпасов все еще находятся в пути. То есть ВСУ еще нужно время, чтобы сконцентрировать силы. В то же время, отметил генерал, уже заметны первые результаты этой военной помощи. В частности Гаврилюк сообщил, что преимущество артиллерии захватнических войск РФ в количестве снарядов уже сократилось с семи до пяти. По мере новых поставок этот разрыв будет сокращаться, добавил он.

В то же время в Москве заявляют, что не намерены прекращать свое наступление в Харьковской области, несмотря на большие потери на фронте. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, перед оккупантами поставлена задача создать там "буферную зону".

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