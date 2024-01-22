Любая информация, которую Ким сможет получить о характеристиках своего вооружения в реальных боях, также может помочь его режиму усовершенствовать будущие разработки и стратегии нападения.

Новый арсенал баллистических ракет Северной Кореи готов к своим первым реальным испытаниям на поле боя в Украине. Как пишет Bloomberg, учитывая успех американских систем-перехватчиков в этой войне, Ким Чен Ын может забеспокоиться.

По словам экспертов по вооружениям, отправленные на данный момент северокорейские ракеты по размеру и динамике полета аналогичны российским сериям "Искандер".

Отчет Центра стратегических и международных исследований показал, что американская система ПВО Patriot до сих пор в значительной степени эффективна в противодействии российским ракетам.

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Аналити считают, что это предупреждение Путину относительно ракет КН-23 и КН-24, которые, как полагают, поставляет Ким. Системы предназначены для быстрого развертывания, маневренности в полете и надежного поражения целей с определенной степенью точности. Этого может быть недостаточно.

"Система противоракетной обороны Patriot должна быть в состоянии перехватывать северокорейские баллистические ракеты малой дальности, учитывая ее эффективность против российских "Искандеров", - сказал Шаан Шейх, научный сотрудник проекта противоракетной обороны в вашингтонском аналитическом центре CSIS.

Согласно данным, собранным Корейским институтом оборонного анализа и опубликованным в 2022 году южнокорейским законодателем Шин Вон Сиком, стоимость ракет Северной Кореи составляет около 5 миллионов долларов каждая, но с тех пор затраты Кима, вероятно, снизились, поскольку он нарастил производство.

"Это делает продажу оружия потенциально важным источником иностранных доходов или важнейших товаров из-за границы, в чем остро нуждается пострадавшая от санкций экономика Северной Кореи. Однако изолированный режим Кима, который уже давно использует подозрительную деятельность для получения наличных, поставляет ракеты Путину не только по коммерческим причинам. Использование северокорейских ракет представляется совершенно новым, и данные об их эффективности, вероятно, скудны. Любая информация, которую Ким сможет получить о характеристиках своего вооружения в реальных боях, также может помочь его режиму усовершенствовать будущие разработки и стратегии нападения", - отмечается в материале.

Передача таких ракет из Северной Кореи с дальностью действия около 400–800 километров (250–500 миль) увеличивает арсенал вооружений, которые Кремль может использовать для нападения на Украину в разгар войны.

"Передача Северной Кореей нескольких десятков БРМД (баллистических ракет малой дальности) будет приветствоваться Москвой, которая исчерпала свои довоенные запасы, несмотря на усилия по увеличению производства ракет", - говорится в докладе Международного института стратегических исследований.

Тем временем Ким пытается еще больше модернизировать свой арсенал. Его режим начал год с запуска боеголовки нового типа, которая, по его словам, движется с высокой скоростью и вращается в воздухе и установлена на ракете средней дальности, предназначенной для поражения всех баз Японии и США на Гуаме.

Южная Корея и Япония используют батареи Patriot для защиты ключевых районов от таких сил, как Северная Корея. Согласно отчету Ассоциации по контролю над вооружениями, южнокорейские силы имеют 8 батарей PAC-2 и PAC-3 вокруг Сеула, а американские войска используют системы PAC-3 в Японии на военных базах США, особенно на Окинаве.

Аналитики считают, что приток из Северной Кореи, скорее всего, приведет к сокращению запасов ракет для батарей Patriot и других систем ПВО на Украине в рамках стратегии истощения, которая может увеличить изменения для успешных ударов.

В результате в январе члены НАТО обязались увеличить производство и закупку 1000 ракет Patriot для укрепления противовоздушной обороны Украины стоимостью 5,5 миллиардов долларов.

Сотрудничество РФ и КНДР - детали

Россия вынуждена полагаться на помощь извне в поставках оружия, поскольку тратит больше, чем может произвести, и имеет проблемы с контролем качества. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Великобритания передала экспертам ООН спутниковые снимки, свидетельствующие о грузовых поставках из Северной Кореи в Россию. Британия хочет инициировать официальное расследование сделок с оружием в нарушение международных санкций.

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