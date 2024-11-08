Военный считает главной опасностью равнодушную реакцию мира на вступление КНДР в войну против Украины.

Участие северных корейцев в войне против Украины может стать переломным моментом, после которого заключить мир на справедливых условиях уже будет невозможно. Такое мнение в комментарии The Washington Post высказал командир батальона "Ахиллес" 92-й штурмовой бригады Юрий Федоренко.

По его словам, присутствие северных корейцев у границ Украины "является смелым политическим сигналом для остального мира".

"И если сейчас мир сможет проглотить это присутствие, то вернуться к ситуации, когда мы имели рычаги, чтобы выиграть эту войну на украинских условиях, будет очень трудно. Сейчас мы попадаем в ситуацию, когда мы закончим эту войну на условиях России, и это может привести даже к распаду украинского государства", - сказал Федоренко.

Видео дня

По словам военного, любой новый и мотивированный солдат представляет угрозу для Украины, независимо от страны его происхождения. Однако украинские защитники готовы уничтожать захватчиков, независимо от цвета их паспорта.

"Если мы видим нового солдата, который свежий, который имеет оружие, винтовку, который может воевать с украинскими солдатами, мы не видим ни цвета кожи, ни национальности. Неважно, откуда они пришли. Они пришли сюда воевать против Украины", - подчеркнул он.

Солдаты из КНДР в войне против Украины

Как писал УНИАН, Россия, вероятно, будет держать южнокорейских солдат на второй линии обороны в Курской и Белгородской областях, чтобы высвободить собственные войска для боев на Донбассе.

Также мы рассказывали, что войска КНДР уже понесли потери в войне против Украины. Об этом накануне заявил президент Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: