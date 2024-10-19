Северная Корея передала России ракеты к ПТРК «Конкурс» / коллаж УНИАН, фото National Intelligence Service, скриншот

Северная Корея поставляет России ракеты 9М113 для противотанковых комплексов (ПТРК) "Конкурс", пишет "Милитарный" со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

В издании отметили, что в КНДР противотанковые комплексы исторически употребляют индекс "Феникс" (Бурс), а советский ПТРК 9М113 "Конкурс" имеет корейское обозначение "Феникс-2" и используется вместе с противотанковыми комплексами "Фагот", которые носят обозначение "Феникс-1".

Также указывается, что на данный момент неизвестно, передавала ли Северная Корея России пусковые установки для своих ракет.

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Еще, как пишет издание, кроме противотанковых средств, у российской армии заметили северокорейские 122-мм реактивные снаряды к РСЗО "Град".

Северная Корея готовит войска для войны в Украине

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров не допустить появление военных подразделений из Северной Кореи в составе захватнической армии РФ.

Глава комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер заявил, что использование северокорейских войск в составе ВС РФ в Украине необходимо определить как "красную линию".

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