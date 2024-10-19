На данный момент неизвестно, передавала ли КНДР пусковые установки для своих ракет.

Северная Корея поставляет России ракеты 9М113 для противотанковых комплексов (ПТРК) "Конкурс", пишет "Милитарный" со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

В издании отметили, что в КНДР противотанковые комплексы исторически употребляют индекс "Феникс" (Бурс), а советский ПТРК 9М113 "Конкурс" имеет корейское обозначение "Феникс-2" и используется вместе с противотанковыми комплексами "Фагот", которые носят обозначение "Феникс-1".

Также указывается, что на данный момент неизвестно, передавала ли Северная Корея России пусковые установки для своих ракет.

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Еще, как пишет издание, кроме противотанковых средств, у российской армии заметили северокорейские 122-мм реактивные снаряды к РСЗО "Град".

Северная Корея готовит войска для войны в Украине

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров не допустить появление военных подразделений из Северной Кореи в составе захватнической армии РФ.

Глава комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер заявил, что использование северокорейских войск в составе ВС РФ в Украине необходимо определить как "красную линию".

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