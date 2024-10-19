Северная Корея поставляет России ракеты 9М113 для противотанковых комплексов (ПТРК) "Конкурс", пишет "Милитарный" со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.
В издании отметили, что в КНДР противотанковые комплексы исторически употребляют индекс "Феникс" (Бурс), а советский ПТРК 9М113 "Конкурс" имеет корейское обозначение "Феникс-2" и используется вместе с противотанковыми комплексами "Фагот", которые носят обозначение "Феникс-1".
Также указывается, что на данный момент неизвестно, передавала ли Северная Корея России пусковые установки для своих ракет.
Еще, как пишет издание, кроме противотанковых средств, у российской армии заметили северокорейские 122-мм реактивные снаряды к РСЗО "Град".
Северная Корея готовит войска для войны в Украине
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров не допустить появление военных подразделений из Северной Кореи в составе захватнической армии РФ.
Глава комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер заявил, что использование северокорейских войск в составе ВС РФ в Украине необходимо определить как "красную линию".