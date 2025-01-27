У солдат КНДР хорошая физподготовка и меткость, отмечает аналитик.

Украинская 22-я механизированная бригада уничтожила в Курской области северокорейского командира роты и получила возможность оценить его снаряжение. И, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, вооружение северокорейского военного представляет собой весьма "зловещее зрелище" для ВСУ.

Так, северокорейский военный имел при себе рацию китайского производства, гранаты, а также два автомата - АК-12 и "Вепрь-12" 12-го калибра. Очевидно, такая тяжелая боевая нагрузка возможна благодаря высоким стандартам физической подготовки северокорейцев.

Как отмечают аналитики, дробовик "Вепрь-12", очевидно, предназначен для борьбы с FPV. При этом украинские военные отмечают, что у военных КНДР превосходная подготовка в плане меткости. Как отмечают военные, северокорейцы разработали "самоубийственную", но достаточно эффективную тактику захвата украинских беспилотников - один человек выступает в роли приманки, а двое других устраивают засаду и уничтожают беспилотник.

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"Фитнес, современный дробовик и продуманная тактика борьбы с беспилотниками не спасли северокорейского военного, когда он вступил в бой с закаленной в боях 22-й механизированной бригадой. Но его выдающаяся экипировка, безусловно, является зловещим зрелищем для украинцев в Курской области", - пишет Акс.

Как отмечает аналитик, многие российские солдаты в Курской области плохо экипированы и находятся в плохом состоянии здоровья. Однако это не относится к тысячам северокорейских солдат.

Солдаты КНДР в Курской области

Ранее эстонская разведка сообщила, когда КНДР может перебросить новые войска на территорию РФ. Северная Корея может перебросить больше солдат, ведь потери КНДР в Курской области уже достигают нескольких тысяч бойцов.

Также военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что во время боев с военными КНДР оказалось, что они воюют хуже, чем российские солдаты, а также они несут большие потери. В то же время Северная Корея продолжает передавать РФ много оружия - ракеты, снаряды и артсистемы.

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