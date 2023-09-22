По некоторым данным, он мог координировать действия ВСУ.

Во время ракетной атаки по оккупированному россиянами Севастополю над Черным морем летал разведывательный Boeing P-8A "Посейдон" ВМС США.

Согласно приложению FlightRadar24, самолет летал в районе румынско-украинской границы некоторое время. Предположительно, самолет координировал действия ВСУ, написал Телеграм-канал Mash.

Напомним, одна крылатая ракета попала в штаб Черноморского флота, а от обломков другой загорелась трава в пригороде Бахчисарая.

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В настоящее время в городе дали отбой ракетной опасности, однако в центр никого не пускают.

"Бавовна в Севастополе": что известно

Некоторое время назад в оккупированном Севастополе прозвучали громкие взрывы, местные каналы заявили о ракетной атаке.

Российские захватчики пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, однако сообщают и о черном дыме. Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар.

Недавно РосСМИ со ссылкой на минобороны сообщили, что один военный пропал без вести после ракетного удара по штабу ЧФ. Кроме того, там заявили, что ПВО сбила над Севастополем пять ракет.

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