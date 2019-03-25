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Репортер оконфузился с прической в прямом эфире (видео)

13:38, 25 марта 2019
Курьёзы
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Видео, на котором американский репортер Мэтт Брэдли сделал в прямом эфире укладку слюной, стало вирусным.

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Видео с журналистом опубликовано в Twitter. Он не знал, что в момент укладки был в прямом эфире.

Брэдли заблаговременно вывели в эфир, и зрители увидели, как он плюет на руку и приглаживает слюной волосы. То же самое он проделывает и другой рукой.

Пользователи сети начали шутить, что теперь лучше воздерживаться от рукопожатий с журналистом.

Ранее сообщалось, что 73-летний британский диджей и ведущий Эрик Торп 44 года вел трансляции с собственного сарая для аудитории, состоящей из одного человека — его жены.

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Теги: #конфуз