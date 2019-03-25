Репортер оконфузился с прической в прямом эфире (видео)
— Valerie Breiman (@ValerieBreiman) March 22, 2019
THIS JUST HAPPENED LIVE!!! pic.twitter.com/vEYfjtTo7S
Видео, на котором американский репортер Мэтт Брэдли сделал в прямом эфире укладку слюной, стало вирусным.
Читайте такжеВ эфире американского шоу порнозвезда провела «опознание грибочка» Трампа (видео)
Видео с журналистом опубликовано в Twitter. Он не знал, что в момент укладки был в прямом эфире.
Брэдли заблаговременно вывели в эфир, и зрители увидели, как он плюет на руку и приглаживает слюной волосы. То же самое он проделывает и другой рукой.
Пользователи сети начали шутить, что теперь лучше воздерживаться от рукопожатий с журналистом.
Ранее сообщалось, что 73-летний британский диджей и ведущий Эрик Торп 44 года вел трансляции с собственного сарая для аудитории, состоящей из одного человека — его жены.