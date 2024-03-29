Наставник отметил, что в момент вражеского удара находился в комнате.

Продолжается война в Украине, и в Одессе из-за российской атаки пострадало жилье известного украинского тренера Семена Альтмана.

Как рассказал он Sport.ua, это произошло во время одной из недавних атак по городу. "Мы все живы, однако пострадали сильно. Все окна в моей квартире выбило. Что тут скажешь... Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более или менее сдержанно, но когда касается - это уже совсем другое. В момент удара я находился в комнате. То, что произошло после взрывов, передать очень трудно", - поделился специалист.

По его словам, сначала произошел один взрыв, потом - второй, после которого вылетели окна, попадали картины и все, что висело на стенах. Все это произошло на глазах мужчины. Ни он, ни дети, которые находились по соседству, не пострадали.

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"Два дня после этого находился в прострации. Благодаря футбольной братии из числа моих воспитанников, с кем мне приходилось работать, удалось разобрать завалы и вынести мусор. А тем временем я вместе с дочкой переехал в другое помещение. Скорее бы закончилась война, в которой мы все страдаем от негодяев, нелюдей. А насчет всего остального - разберемся", - говорит Альтман.

Стоит отметить, что россияне осуществили мощный ночной обстрел Украины, противники запустили по нашей земле 99 воздушных целей - ракет и дронов, 84 из них были ликвидированы.

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Напомним, вечером 25 марта российские захватчики нанесли по Одессе удар двумя баллистическими ракетами. Несколько человек получили ранения, повреждения получили жилые многоэтажки, Дворец спорта и тому подобное.

15 марта в городе из-за двойного ракетного удара погиб 21 человек, среди которых полицейские (в частности, командир полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" Александр Гостищев), два спасателя, медики, сотрудник образовательного учреждения, бывший вице-мэр Одессы. Тогда захватчики нанесли по Одессе два удара ракетами типа "Искандер-М". Попадание произошло в жилом секторе, в рекреационной зоне города - на улице Дача Ковалевского. После первого удара на место попадания на помощь пострадавшим очень быстро прибыли специалисты соответствующих служб, но в этот момент россияне запустили вторую ракету.

Справка УНИАН. Семен Альтман, 1946 года рождения, - уроженец Харьковщины, украинский футбольный тренер, в прошлом - футболист, вратарь.

В Одессу переехал в 1966 году. Выступал за ФК "Черноморец", херсонский "Локомотив" и др. Был тренером одесского "Черноморца", руководил кишиневским "Зимбру", возглавлял тренерский штаб представителя украинской Премьер-лиги донецкого "Металлурга". Также входил в тренерский штаб национальной сборной Украины, был главным тренером симферопольской "Таврии" и тому подобное.

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