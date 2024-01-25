По словам Валерия Романенко, борт был выпущен еще в советское время в Ташкенте.

Сейчас обсуждаются два регистрационных номера самолета, который мог упасть под российским Белгородом, при этом оба они относятся к стандартной модификации Ил-76МД. Об этом в эфире 24 канала сообщил эксперт по авиации Валерий Романенко.

По его словам, сбитое воздушное судно – обычный Ил-76 без какой-либо специализации, в однопалубном варианте он может перевозить до 145 пехотинцев, а в двухпалубном - около 225 человек, или любые грузы, ведь это так называемый рамповый военно-транспортный самолет, который способен транспортировать тяжеловесные концентрированные грузы, такие как боевые машины пехоты и самоходные пушки.

"Борт выпущен в советское время в Ташкенте. Никаких специальных переоборудований этих самолетов не было. Почему я говорю "самолеты"? Сначала был один регистрационный номер сбитого самолета, потом другой", – подчеркнул эксперт по авиации.

Сбитие Ил-76 под Белгородом - последние новости

Нет никаких признаков того, что на борту сбитого накануне под Белгородом российского самолета Ил-76 было большое количество людей. Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его мнению, россияне не отказались от идеи использования темы военнопленных, родственников военнопленных против украинской власти и будут постоянно запускать новые информационные кампании против нашего государства.

В то же время в ГУР Минобороны Украины заявили, что не имеют достоверной информации относительно того, кто находился на борту сбитого Ил-76. При этом в разведке подтвердили, что на среду действительно был запланирован обмен пленными, однако он так и не состоялся.

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