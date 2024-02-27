Силы обороны развивают эффективное противодействие российским бомбардировщикам на фронте.

ВСУ смогли научиться обходить новейшие российские системы защиты, чтобы сбивать вражеские самолеты. Об этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан сказал в эфире информационного марафона.

"Строят наши Силы обороны как раз такое эффективное противодействие российским бомбардировщикам. Я напомню, россияне считали, что именно бомбардировщики Су-34 и в паре с С-35 можно защитить, и что они могут беспрепятственно на значительном расстоянии, до 70км, просто забрасывать наши позиции бомбами", – сказал Кузан.

Эксперт добавил, что россияне продвигали утверждение, что самолеты Су-35 могут конкурировать с западными моделями.

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"Как видим, наши системы противовоздушной обороны поражают и одни, и другие самолеты", – отметил он.

Также у него спросили, могут ли россияне что-то придумать, чтобы защитить подобную технику от ударов украинских сил.

"Для прикрытия могут отправлять туда истребители и перехватчики. Конечно, у них есть мощные радары и есть соответствующее ракетное вооружение, но по состоянию на сейчас нам удается при минимальном количестве именно средств ПВО – это пусковые (установки) и ракеты, и очевидно, что мы осуществляем такие пуски с земли, – обойти все новейшие технологии врага и поразить их бомбардировщики. Действительно, пока они не придумали как противодействовать собственно таким нашим атакам", – резюмировал Кузан.

Сбитие российских самолетов

27 февраля в течение суток Силам обороны Украины удалось сбить два российских самолета Су-34 на востоке.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".

Стоит отметить, что, по официальным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вражеская армия потеряла 665 единиц авиации. В частности, речь идет о 340 самолетах и 325 вертолетах.

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