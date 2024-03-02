Как известно, ВСУ сбили очередной российский самолет вчера, 1 марта.

Видео, которое распространилось по соцсетям, где якобы горит российский сбитый самолет Су-34 в районе Мариуполя, оказалось фейком. Известно, что такие кадры опубликовал Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление".

Видео было обнародовано еще 28 февраля, на нем на самом деле горела трава.

Ранее в Telegram-канале опубликовали видео и заявили, что на нем якобы пылает российский истребитель, который ВСУ сбили 1 марта.

"Бум. Наши вернулись с поиска. Что скажем: мы нашли вчера ту проклятую Сушку", - добавили в сообщении.

Также такое видео распространил и командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено!" - написал он.

Сбитие российских самолетов

Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что за 13 дней ВСУ удалось уничтожить 13 российских самолетов. По его словам, Украина имеет оружие, которое способно сбивать вражескую авиацию на большом расстоянии.

В свою очередь в Минобороны Украины сообщили, что за этот период ВСУ уничтожили десять вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, два истребителя Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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