Отмечается, что летчик участвовал в военном параде в Москве в 2020 году

После "инцидента" с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50 "без вести пропал" командир воздушного судна Вячеслав Левченко. Ликвидированный летчик был одним из опытнейших в российской армии.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" отметил, что вместе с А-50 ликвидирован командир воздушного судна подполковник Вячеслав Левченко.

"Успешно демобилизовано. Командир авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения – А-50У подполковник Вячеслав Левченко, летчик 2 класса, участник военного парада в Москве в 2020 году. "Ивановцы" больше не пролетят над Красной площадью", – отметил военный в своем Telegram-канале.

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Также он указал, что "без вести" пропал майор М.А. Квасов – штурман и еще четыре офицера. Кроме того, на самолете Ил-22 ликвидировали полковника Бурмистров.

Поражение самолетов А-50 и Ил-22 - главные новости

Вечером 14 января в зоне акватории Азовского моря украинские военные сбили российский самолет А-50. Также был поврежден Ил-22. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что в России осталось всего восемь самолетов А-50 в хорошем состоянии.

По информации российских военкоров, в результате потери самолета А-50 могли погибнуть около 12 военных летчиков РФ. В то же время секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал, что на борту одного из уничтоженных самолетов, вероятно, был генерал.

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