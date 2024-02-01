Рыженко утверждает, что уничтоженный катер "Ивановец" является небольшим, но потенциально очень опасным для нас.

Украина может лишить Россию возможности блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря. Об этом заявил капитан I ранга запаса ВМС ВСУ, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, основной задачей катера "Ивановец" был поиск и уничтожение надводных целей.

"Кораблей, которые имеют водоизмещение от 500 тонн и выше. Благодаря тому, что этот катер имел ракеты "Москит", он мог уничтожать боевые большие корабли. Этот катер выполнял очень важную функцию для Черноморского флота РФ. После того, как Россия вышла из зернового соглашения, она постоянно держала два таких корабля в Донузлаве - это западная часть Крыма, чтобы блокировать судоходство в наши основные порты через северо-западную часть Черного моря", - рассказал эксперт.

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Он утверждает, что уничтоженный катер "Ивановец" является небольшим, но потенциально очень опасным для нас.

"То есть такие катера выпрыгивали из озера Донузлав, становились в огневую позицию у мыса Тарханкут, и своими ракетами могли уничтожать любое надводное судно в этой акватории. Наши военные поймали момент, когда он выходил из озера Донузлав и совершили атаку морскими дронами. Боеприпас сдетонировал, корабль взорвался и затонул. Это был интересный тактический ход. Постепенно мы можем лишить противника возможности блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря", - пояснил Рыженко.

Уничтожение катера "Ивановец" - детали

Ночью 1 февраля в результате операции спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Крыму уничтожен российский ракетный катер "Ивановец".

На его борту могло находиться 40 моряков. Об этом сообщают военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

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