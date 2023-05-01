Окончательные потери оккупантов уточняются.

Военные моряки уничтожили два минометных расчета врага. Украинские защитники также "минуснули" десяток российских оккупантов.

Как сообщили в пресс-центре Военно-Морских Сил ВС Украины, воинские части и подразделения национального флота вместе с побратимами продолжают выполнять задачи по отпору вооруженной агрессии РФ.

"За прошедшие сутки, личным составом частей морской пехоты и другими подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 10 оккупантов и два минометных расчета", - заявили в пресс-центре.

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Как отмечается, окончательные потери врага пока уточняются.

Потери Российской Федерации в Украине - последние новости

За прошедшую неделю (до 28 апреля) ВМС ВСУ уничтожили более 140 оккупантов, вражеские танки, артсистемы и тому подобное.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 1 мая 2023 года общие боевые потери армии Российской Федерации составили около 190 тысяч 960 человек. Только за минувшие сутки, 30 апреля, украинские защитники ликвидировали 450 российских оккупантов.

Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили один танк, семь артиллерийских систем россиян и три боевые бронированные машины. Также защитники Украины минуснули один беспилотник оперативно-тактического уровня.

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