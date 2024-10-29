Источник рассказал, что в выбитые окна первого этажа мэрии был залит напалм и подожжен.

В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа РФ сгорело здание местной администрации.

Об этом сообщил УНИАН источник в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны. "28 октября 2024 года в результате успешной операции ГУР в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа сгорело здание местной администрации", - отметил источник.

Он рассказал, что в выбитые окна первого этажа мэрии был залит напалм и подожжен, а после этого на горячую линию ФСБ поступил звонок с сообщением о заминировании здания. И пока местные чекисты выясняли действительно ли в здании взрывчатка - пожарные ожидали разрешения на работу, а огонь тем временем охватывал все более широкую площадь.

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Источник отметил, что пока внимание и ресурсы специальных и спасательных служб города Мегион были прикованы к ликвидации пожара в мэрии, напалм был разлит на автомобили местной полиции на охраняемой парковке. В результате второго пожара уничтожено по меньшей мере пять полицейских автомобилей.

Операции на территории РФ

В начале октября украинские беспилотниками атаковали российскую территорию. В частности 4 октября стало известно, что в РФ загорелись сразу две нефтебазы - в Пермском крае горела частная нефтебаза, а также произошло возгорание на территории ООО "Аннанефтепродукт", расположенной в Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что на этой нефтебазе загорелась "пустая цистерна". По его словам, причина возгорания - падение на территорию нефтебазы украинского дрона, которого якобы удалось "подавить" средствами радиоэлектронной борьбы.

В РФ утверждали, что ликвидировали мощный пожар на нефтебазе, расположенной в Пермском крае, но при этом убеждали, что не рассматривают среди причин пожара версию атаки дронов. Рассматриваются две версии - неосторожное обращение с огнем, аварийный режим работы электрооборудования.

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