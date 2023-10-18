В частности, за прошедшие сутки уничтожен российский Су-25.

В Украине только в Донецкой области чуть больше чем за неделю ВСУ уничтожили четыре российских самолета. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Говоря о ситуации на Авдеевском направлении, он отметил, что враг продолжает атаковать, но меньше.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" сейчас, получив жесткий отпор за предыдущую неделю и потеряв более 300 единиц техники и более 3000 мертвыми и ранеными, враг проводит перегруппировку", - подчеркнул он.

Штупун сообщил, что за прошедшие сутки уничтожен еще один самолет российский Су-25, при этом добавил, что чуть больше чем за неделю уничтожено уже четыре самолета РФ в Донецкой области. Он отметил также, что за прошедшие сутки отбито 5 атак врага.

"Ожидаем какую-то дальнейшую активность. Готовимся и всегда в готовности", - подчеркнул он.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что в октябре был самое масштабное наступление на Авдеевку за все времена этой войны, начиная с 2014 года, но это еще не конец "истории", которую армия РФ начала 10 октября.

Он отметил, что сейчас на фронте царит относительное "затишье", но захватчик перегруппировывается и может пойти на новые штурмы в ближайшие дни.

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