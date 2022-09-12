Украинская энергетическая система уже объединена с европейской, поэтому даже в случае нескольких аварий свет можно оперативно импортировать из Европы.

Украинцам следует быть готовыми к поражениям объектов электросети. Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Омельченко.

Как говорится в сюжете ТСН, энергетическая система страны - одна из главных целей оккупантов, ведь отсутствие электричества крайне негативно влияет на большое количество людей и на промышленность.

Поэтому, по мнению специалиста, ремонтные бригады необходимо заранее обеспечить всей материально-технической базой для быстрого восстановления электросетей. В то же время Омельченко отметил, что украинская энергетическая система уже объединена с европейской, поэтому даже в случае нескольких аварий свет можно оперативно импортировать из Европы.

Видео дня

"Если падает одна-две электростанции, это не критично. Поскольку мы можем оперативно переключиться на другие линии, так устроена система. Главное - защитить ТЭЦ и АЭС", - подчеркнул эксперт.

Напомним, 11 сентября российские захватчики нанесли удар по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.

Вас также могут заинтересовать новости: