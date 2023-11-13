В ЦНС назвали еще одного причастного авиаперевозчика.

Россия привлекает авиакомпании к перевозке своих военнослужащих. Одной из них является "I Fly" Airlines".

Как сообщает Центр национального сопротивления, в результате введения санкций российские авиакомпании понесли существенные финансовые потери, поэтому владельцы, приближенные к российским властям, берут и выполняют заказы от Министерства обороны.

"В частности, авиакомпания "I Fly "Airlines" выполняет спецрейсы из Новосибирска в Ростов. В дальнейшем личный состав направляется в Украину. Минобороны системно использует гражданские авиакомпании, дотируя их", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что владельцем "I Fly" Airlines " является Александр Буртин, который также является соучредителем и совладельцем туристической компании Tez Tour. Ее генеральным директором является Кирилл Романовский.

РФ привлекает гражданскую авиацию для нужд армии: что известно

Как сообщал УНИАН, весной этого года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации Александру Нерадько.

Известно, что он предоставил гражданские самолеты четырех российских авиакомпаний для нужд Минобороны РФ. Они перевозили личный состав, оружие и боеприпасы.

Также Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в пособничестве высшему руководству России и ВС РФ в ведении агрессивной войны руководителю авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергею Скуратову.

По его указаниям гражданские самолеты транспортировали российских мобилизованных и оружие для подготовки и участия в войне против Украины.

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