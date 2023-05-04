Самолеты перевозили мобилизованных ВС РФ, их оружие и боеприпасы / фото ua.depositphotos.com

Прокуратура выявила факты переправки российских военных и оружия к границе с Украиной на самолетах одной из крупнейших российских гражданских авиакомпаний "Уральские авиалинии".

Как сообщает Офис генерального прокурора в Telegram, руководитель авиакомпании во исполнение указаний высшего руководства России, вооруженных сил России и Министерства транспорта России обеспечил своевременное и беспрепятственное осуществление военных перевозок.

"Для этого он давал соответствующие указания, для выполнения которых использовались гражданские воздушные суда компании. Они осуществляли транспортировку мобилизованных ВС РФ, их оружия и боеприпасов и личных вещей для подготовки и дальнейшего участия в ведении агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что с октября и по настоящее время гражданские борта авиакомпании совершают полеты в закрытые международные аэропорты "Платов" в Ростове-на-Дону и "Симферополь" во временно оккупированной Россией Автономной Республике Крым.

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Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора руководителю российской авиакомпании "Уральские авиалинии" было сообщено о подозрении в пособничестве высшему руководству России и ВС РФ в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

Согласно информации на сайте "Уральских авиалиний", генеральным директором компании является Сергей Скуратов.

Подозрения россиянам за соучастие в агрессии РФ

В феврале сообщено о подозрении генеральному директору российской авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) из-за незаконных перелетов из России в оккупированный Крым.

В начале года сообщено о подозрении председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной из-за внедрения "рублевой зоны" во временно оккупированных регионах юга и востока Украины.

Также при содействии агрессии РФ против Украины сообщено о подозрении главе "Российской железной дороги" Олегу Белозерову. Он привлек более 180 российских компаний для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск.

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