По данным российских СМИ, сегодня захватчики совершили очередной обстрел колонии в оккупированной Еленовке, в результате которого якобы погиб один военнопленный, а четверо - получили ранения.

Украина еще не получила имена пострадавших в результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами колонии в Еленовке. Сами же рашисты сообщают о гибели одного и ранении еще четырех украинских военнопленных.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"По информации российских пропагандиських медиа, под обстрел вновь попала Еленовка - колония на временно оккупированной территории Донетчины, где вопреки Женевским конвенциям содержатся украинские военнопленные и гражданские заложники", - отметил он.

Видео дня

В частности, сообщается о гибели одного и ранении еще четырех украинских военнопленных.

"Уже никого не удивляет, что ни один представитель оккупантов не пострадал, а Российская Федерация снова обвинила в обстреле Украину. Мы это уже слышали летом. На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую - к госпоже Москальковой (уполномоченная по правам человека в РФ - УНИАН), так и через посредство ООН и МККК", - подчеркнул уполномоченный.

Лубинец подчеркнул, что готов лично прибыть в Оленевку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами.

"Мотивы, с которыми Российская Федерация оказывает обстрелы лагерей военнопленных сегодня, мне точно не известны. Возможно, это банальная месть из-за поражений на фронте, а возможно целенаправленный террор и показательная безнаказанность военного руководства РФ. Но последствий таких действий мы видим несколько", - считает он.

В частности, по мнению омбудсмена, таким следствием является откладывание визита миссии ООН в Еленовку из-за рисков безопасности, а возможно и полный запрет такого визита со стороны России.

Кроме того, среди последствий он видит и страдания родственников украинских военнопленных, которые не могут получить верифицированные данные о погибших и раненых, а также давление на украинскую сторону с целью получения уступок в вопросах освобождения российских военнослужащих, которые совершали военные преступления на территории Украины.

"Такие действия Российской Федерации лишь упрозорируют для всего мира один простой факт - "Россия - государство-террорист". И это государство стремится достигать своих геополитических целей не демократическим способом через переговоры, а используя оружие и террор. И задача демократического мира это просто прекратить. Раз и навсегда " - подчеркнул Лубинец.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия снова обстреляла Еленовскую колонию с украинскими военнопленными.

Вас также могут заинтересовать новости: