В Минобороны Британии отметили, что среди российских операторов противовоздушной обороны царит повышенное давление и напряжение.

Российские военные действительно могли сбить свой самолет Су-27 над оккупированным Крымом в конце марта. Это подтверждает, что между захватчиками нет координации.

Министерство обороны Великобритании в Twitter (X) напомнило, что 28 марта крымский Telegram-канал сообщил о сбитии самолета "дружественным огнем". Тогда назначенный оккупантами так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о технической неисправности. Сам пилот якобы выжил.

Британская разведка добавляет, что 24 марта украинские военные нанесли удары по объектам Черноморского флота и в Севастополе. Это могло побудить россиян привести ПВО в повышенную готовность.

Видео дня

"Существует реалистичная вероятность того, что не техническая проблема, а повышенное давление и напряжение среди российских операторов противовоздушной обороны, вызванные страхом перед дальнейшими действиями Украины, приведут к тому, что они нечаянно привлекут собственных пилотов и самолеты", - говорится в сводке.

В Севастополе упал самолет Су-27 - главное об ошибке РФ

28 марта было сообщено о том, что в районе Севастополя был сбит российский военный самолет.

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал эту ситуацию: "Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно Российской Федерации, и что он был уничтожен собственными силами. У них была тревога, была боевая готовность... Видимо, кто-то очень хотел получить медаль за сбивание самолета, поэтому не стал разбираться, свой или чужой, и сбил собственный самолет".

Вас также могут заинтересовать новости: