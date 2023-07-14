По их данным, мужчина уже снял квартиру на полуострове.

"Гауляйтер" Голой Пристани (Скадовский район Херсонской области) Геннадий Недялков уже готовится бежать в оккупированный Крым.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения "Атеш". По данным их агентов, Геннадий Недялков с недавних пор арендует квартиру в оккупированном россиянами Симферополе.

"Интересно наблюдать как эти Иуды пытаются убедить всех в "неудачном" украинском наступлении. А сами в то же время готовят пути отхода в более безопасное место", - отмечают партизаны.

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Что известно о Недялкове

В июле 2022 года Службе безопасности Украины сообщила Недялкову Геннадию Георгиевичу о подозрении в коллаборационизме. По данным из открытых источников, весной он был назначен "председателем" Голопристанской оккупационной администрации.

В мае этого года Херсонская областная прокуратура объвила об аресте имущества и корпоративных прав "председателя" Голопристанской оккупационной администрации на сумму более чем на 11 миллионов гривень. По данным следствия, во время оккупации Скадовского района мужчина добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками.

В июне 2022 года он вместе со своей "заместительницей" и военными пришел домой к легитимной заместительнице мэра и потребовал отдать ключи от машины и свидетельство о ее госрегистрации. Опасаясь за себя и свою семью, женщина выполнила требование.

Также в отношении него на рассмотрении суда находится обвинительный акт по факту коллаборационной деятельности.

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