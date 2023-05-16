Росяне знают, что РФ не имеет никакого чудо-оружия.

Российские оккупанты разбегаются, поскольку понимают, что их убивают фактически ради того, чтобы президент РФ Владимир Путин и дальше сидел в Кремле и мог прожить немножко дольше.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в эфире "Эспрессо". По его словам, другой причины для войны РФ против Украины просто не существует.

"Россияне начинают понемногу понимать, что фактически их убивают ради того, чтобы Путин немножко дольше пожил. Такая ситуация в России уже началась. Это не значит, что они станут нам друзьями, никогда друзьями они нам не будут, однако то, что они сейчас будут поворачивать оружие против своих и начнут думать о том, что им надо как - то выживать, а их хотят убить - это уже реальная ситуация", - пояснил военный эксперт.

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Он считает, что Россия попытается принудительно мобилизовать большое количество людей.

"Некуда деваться жителям Крыма, которые понаехали, которых по разным государственным программам переселили в Крым, там было около 300 тыс. переселенцев, а значит около 40 тыс. мобилизационного резерва. Его абсолютно весь загребут", - утверждает Притула.

По его мнению, для россиян стали знаковыми взрывы в Луганске и неудачная ракета атака на Киев сегодня утром. Сбитие всех" кинжалов", которые сегодня летели над столицей, подтверждает то, что Путину нечем угрожать и чем щеголять перед своим электоратом.

"Потому что "Искандеры" больше не смеются, все стало совсем плохо. И теперь оказались, что в России король голый, то есть царь голый. Он не может уже ничем угрожать. У него нет никакого чудо-оружия, о котором он так много говорил, нет "кинжалов" - они не работают. И соответственно, с большой вероятностью, ракеты, которые там стоят, никуда не полетят, потому что нет... они слишком долго стоят, во-первых. Во-вторых, скорее всего, вся их начинка уже давно прогнила", - отметил эксперт.

Сколько продлится власть Путина

По мнению некоторых экспертов, война против Украины продлится до тех пор, пока Владимир Путин будет находиться у власти. Западные санкции лишь ограничивают его возможности убивать украинцев.

Из-за поражений на фронте Путин потерял поддержку большинства россиян после начала полномасштабной войны в Украине.

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