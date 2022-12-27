На каком именно направлении это произошло, не уточняется.

Российские оккупанты поняли истинное отношение к ним их командования. Поэтому кое-кто из захватчиков, получив ранение, не надеется на спасение и решает покончить с собой.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ. На записи зафиксирована филигранная работа операторов ударных дронов одной из воинских частей ДШВ по уничтожению четырех оккупантов.

"Как видим, один российский оккупант, получив ранения, не надеется на эвакуацию и оказание первой медицинской помощи, а заканчивает свою нелепую жизнь самоубийством - подрывает себя гранатой", — говорится в сообщении.

Видео дня

Ситуация на украинском фронте - что происходит на поле боя

Украинские бойцы с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 103 тысяч оккупантов. За минувшие сутки наши защитники "отминусовали" примерно 620 рашистов.

За прошедшие сутки, 26 декабря, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов на Луганщине и Донетчине. Наши воины поразили сосредоточение живой силы рашистов возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Враг потерял до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными.

Кроме того, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области 27 декабря ночью гремели взрывы. "Бавовна" произошла в месте дислокации "мобиков".

На Бахмутском направлении вражеские войска вчера потеряли 77 человек убитыми и 125 ранеными, сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Вас также могут заинтересовать новости: