Подоляк отметил, что единственный способ влияния на режим, который Путин установил в Российской Федерации - это силовой протест.

В России в последнее время происходят массовые поджоги военкоматов, так как россияне протестуют против возможной массовой мобилизации. В то же время власти ряда регионов решили раздать населению оружие. К каким последствиям это приведет – спрогнозировал глава Офиса президента Михаил Подоляк

Он отметил, что единственный способ влияния на режим, который Путин установил в Российской Федерации - это силовой протест, который может проявляться в разных видах - либо в виде мятежей, либо в виде подрывов каких-то объектов или поджогов военкоматов.

"Поэтому это абсолютно естественная реакция людей. Я надеюсь, что эта реакция будет масштабироваться, будет больше проявляться, потому что других способов защиты в России не существует", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что у России нет шансов на "ценностную революцию", только на силовой переворот.

"Конкурентного политического пространства там нет, как нет и возможности публично продискутировать что-то. Есть возможность только уничтожить репрессивные органы. Ну и за счет этого соответственно получить шанс на внутреннюю революцию Они естественно пойдут по этому пути - они получат внутреннюю бунтовского типа, не ценностную революцию", - заявил он.

Повлияет ли раздача оружия населению на ситуацию в России

В то же время, Подоляк отметил, что недавнее решение региональных властей в РФ раздать населению оружие пока не будет иметь серьезных последствий, поскольку раздают им не автоматы, а "мушкеты или пищалы".

"Вертикаль управленческой боится собственного населения, поэтому раздать им реальное боевое оружие они конечно не в состоянии. Скорее это такое же проявление имитационной деятельности, как и все в России", - отметил Подоляк.

Он добавил, это элемент российской пропаганды, который рассчитан придать людям уверенность в том, что все под контролем, тогда как на самом деле это наоборот - подстегивает у людей неуверенность в себе.

При этом Подоляк спрогнозировал, что боевое оружие население все же получит, когда российская армия начнет возвращаться на территорию России.

"Соответственно, будет достаточно много не только стрелкового оружия но и тяжелого оружия. Это оружие несомненно будет повернуто против местных феодалов, местных губернаторов, местных органов власти", - спрогнозировал Подоляк.

Что происходит в России - последние новости

Ранее бойцам теробороны Белгородской области и отрядам добровольной народной дружины Курской области начали раздавать оружие "в связи с обстановкой в этих регионах". По мнению журналистки Юлии Латыниной, это абсолютно самоубийственный шаг для режима Путина.

Также сообщалось, что в России в последнее время участились поджоги военкоматов - с начала месяца произошло уже более 20 инцидентов. При этом поджигателями были преимущественно пенсионеры и женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников.

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