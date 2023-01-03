Медицинские учреждения и другие учреждения Луганска переполнены ранеными из разных уголков России.

Российские оккупанты заблокировали село Половинкино вблизи Старобельска для якобы "фильтрационных мероприятий", говорится в сводке Луганской ОВА.

Причиной стали успешные прилеты по позициям россиян. Оккупанты обвиняют местное население в помощи ВСУ.

В результате рейда уже 30 жителей села вывезены в Луганск.

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В то же время медицинские учреждения и другие учреждения Луганска переполнены ранеными оккупантами из разных уголков России. А в больницах Беловодска собрали зэков, осужденных за тяжкие преступления.

"Значительное меньшее количество раненых россиян на Беловодщине, потому что больше просто не вмещают лечебные учреждения. Привозят туда исключительно зэков, которые были осуждены или за убийство или за изнасилование. Ситуация в населенном пункте становится напряженной, поскольку местные так называемые "правоохранители" не гарантируют безопасность гражданскому населению", - говорится в сообщении ОВА.

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Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливает группировку на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных с Херсонского направления.

В то же время частота пехотных атак российских оккупантов в районе Бахмута снизилась, констатируют в британской разведке. Теперь они проводятся только на уровне взвода или отделения. Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 108 190 оккупантов, в частности еще 750 россиян уничтожены за предыдущие сутки. Отдельно пришло подтверждение о 500 убитых и раненых захватчиков в Чулановке Херсонской области в результате "новогоднего" удара ВСУ.

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