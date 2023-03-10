Враг ударил по объектам критической инфраструктуры.

Вечером в четверг, 9 марта 2023 года, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью. Пострадали объекты критической инфраструктуры, тысячи людей остались без света.

"Рашистская мразь снова цинично атаковала наш город. В результате прилетов пострадали объекты критической инфраструктуры. Возник пожар. По предварительной информации, повреждения получили два учебных заведения. В зданиях вылетели окна", – заявил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, в результате атаки без электроэнергии остались около 20 тысяч абонентов. В некоторых районах города также отсутствовало отопление и водоснабжение.

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"Все соответствующие службы сразу начали работу над устранением проблем. Сейчас подача электроэнергии, тепла и воды в Запорожье уже частично возобновлена. Работы продолжаются", – подчеркнул Куртев.

Обстрелы Запорожья

Российские оккупанты ежедневно обстреливают прифронтовые населенные пункты Украины. От ударов со стороны захватчиков страдает и Запорожье.

Так, 2 марта российские войска ударили по городу прямо посреди ночи. Вражеская ракета попала в многоэтажку, несколько этажей обвалились. Под завалами оказались люди.

5 марта спасатели завершили разбор завалов разрушенного дома. В результате российской атаки погибли 13 человек, среди которых маленький ребенок.

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