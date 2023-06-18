Готовясь к контрнаступлению Украины, оккупанты улучшили дисциплину, координацию и воздушную поддержку, пишет издание.

Российские оккупационные войска, учась на ошибках, начали менять тактику ведения боя. Враг больше не передвигается большими колоннами в места, где они могут быть быстро повреждены или уничтожены.

Как пишет The New York Times, российские войска стали чаще применять беспилотники и проводить разведывательные атаки. Иногда они просто кричат, чтобы найти украинские окопы перед тем, как пойти в штурм.

"Начиная свое долгожданное контрнаступление, Украина хорошо вооружена, подкреплена улучшенными коммуникационными технологиями, американским и европейским оружием. Но российские войска улучшили свою оборону, артиллерийскую координацию и воздушную поддержку, отладив тактику, которая может сильно отличаться от первых дней войны. Эти улучшения, говорят западные чиновники, скорее всего, сделают Россию более жестким противником, особенно когда она находится в обороне", – говорится в материале.

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Командир украинского подразделения БПЛА с позывным "Граф" отметил, что враг пытается "найти тыловые командные пункты рот, бригад и уничтожить их с большого расстояния, чтобы максимально нарушить связь между подразделениями".

При этом американские чиновники утверждают, что, хотя Россия и адаптировала свою тактику, ее войска в целом не становятся более изобретательными.

"Самые опытные российские солдаты погибли в начале войны. Те, кто сражается сегодня, в том числе менее обученные недавно мобилизованные силы, изо всех сил пытаются проводить наступательные операции и координировать передвижение крупных воинских частей. А российские танки, понеся значительные потери в течение 2022 года, в настоящее время часто сдерживаются от линии фронта для использования в качестве своего рода артиллерии", – отмечает издание.

Война в Украине: важные новости

За время полномасштабной войны России против Украины погибли 1560 жителей Донецкой области. В том числе, Россия убила 148 детей. При этом глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко подчеркнул, что пока неизвестно, сколько людей стали жертвами российской агрессии в Мариуполе и Волновахе.

Тем временем в России решили, что фактически выполнили одно из ключевых заданий так называемой "спецоперации", а по сути войны против Украины – ее "демилитаризацию". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это тем, что Украина все меньше использует свое вооружение и переходит на западное.

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