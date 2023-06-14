Коваленко уверен, что подрыв Каховской ГЭС - это был целенаправленный террористический акт.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что российское командование не испытывает особого оптимизма насчёт сдерживания сил обороны Украины и готовит план не только "жеста доброй воли", но и "выжженной земли", на случай успешных наступательных действий украинской армии.

"В частности, по имеющейся информации, российское командование выдало особые указания после ухода с тех или иных территорий оставлять после себя "выжженную землю". Речь идёт об уничижении практически всех типов инфраструктурных объектов, от очистных сооружений, до электроподстанций", - написал он.

Коваленко отметил, что интересен момент тем, что первыми такое предписание стали получать командиры подразделений размещённый во временно оккупированной Луганской области в районе Сватово, Кременной, Счастье и Рубежного.

"В любом случае, мы видим очередное доказательство тому, что подрыв Каховской ГЭС это был целенаправленный террористический акт, не только призванный предотвратить форсирование Днепра силами обороны Украины, но и вписывающийся в концепцию "выжженной земли" оккупантов", - добавил он.

Война в Украине - последние новости

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что враг продолжает воплощать тактику ежедневных обстрелов приграничных населенных пунктов Харьковщины, с целью снизить концентрацию внимания ВСУ на деоккупации.

Заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины пока не достигли паритета в вооружении с оккупантами.

В течение недели зафиксирована информационная активность российских оккупантов по теме потерь Украины во время наступления. Это делается с целью деморализации и создания паники.