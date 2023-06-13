В украинской армии служит женщина-политик из Швеции.

Быть женщиной в украинской армии – не проблема, а россияне удивительно плохо стреляют. Об этом в интервью Bild рассказала доброволец из Швеции Каролина Норденгрип, которая сейчас служит в "Интернациональном легионе" ВСУ.

43-летняя Каролина до российского вторжения в Украину работала в одном из комитетов Министерства обороны Швеции и делала карьеру в политике. Еще с детства она была увлечена армией, а в 15 лет пошла добровольцем в ВВС Швеции, где прошла военную подготовку.

Через несколько дней после вторжения России в Украину Каролина отправилась помогать ВСУ. А в апреле этого года подписала контракт с украинской армией. Дома у неё остался муж.

"Меня нет уже давно, и он скучает по мне. Он всё понимает, но, конечно, беспокоится, потому что я сейчас участвую в наступлении", — говорит женщина.

По словам Каролины, больше всего ее беспокоят проблемы непонимания сослуживцев из-за языкового барьера, а также опасность попадания в плен.

"Я бы предпочла умереть, чем оказаться в плену. Я не хочу попасть в их руки. К счастью, россияне стреляют хуже, чем моя мать", – говорит она.

По словам шведки, отношение к женщинам в украинской армии достаточно специфическое.

"В целом быть женщиной в украинской армии — абсолютно не проблема. Забавно, что я тренирую солдат, отдаю им приказы, но как только хочу взять и понести что-то тяжёлое, они тут же подходят и помогают. Они проявляют особую заботу к женщинам", — рассказала Каролина.

Она также выразила уверенность, что Украина обязательно победит в этой войне, но это произойдет не в нынешнем году.

Ситуация на фронте – последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что украинское контрнаступление продвигается успешно, однако оно будет трудным и кровавым. Он отметил, что у захватчиков было достаточно времени, чтобы подготовить хорошо укрепленные оборонительные позиции.

По данным украинского Генштаба, сейчас бои идут не только на юге, где наступают ВСУ, но также и на востоке. Так, российские оккупанты продолжают попытки вести собственное наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.

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