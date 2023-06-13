Россияне вели безуспешные наступательные действия также на Бахмутском и Лиманском направлениях.

На восточном фронте в течение суток произошло 22 боевых столкновения с российскими захватчиками, из которых 14 - в районе Марьинки.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, российские оккупанты и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы. На Лиманском направлении пытался наступать в районах Веселого и Раздолевки, тоже безуспешно.

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"На Марьинском направлении наши защитники отбили все 14 атак противника в районе города Марьинка", - информирует Генштаб.

В то же время на Авдеевском направлении противник в эти сутки наступательных действий не проводил, но наносил авиационные удары по позициям наших защитников и населенным пукнтам. Также авиудары были нанесены противником на Шахтерском, Купянском направлениях.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонительные действия.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

"На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника", - говорится в сводке Генштаба.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский сегодня показал видео, как на Бахмутском направлении украинские защитники уничтожают российских захватчиков и деоккупируют территорию.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные за прошедшие сутки, 12 июня, продвинулись на 250 метров на Бахмутском, 200 метров на Торецком и до одного километра на Бердянском направлениях.

В то же время Маляр отметила, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции, активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь. Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами.

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