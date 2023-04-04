Россияне выискивают новую тактику совершения давления на мирное население.

Вооруженные силы Украины в последние дни наблюдают значительное повышение активности врага в воздухе.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас мы фиксируем активность вражеской авиации по направлению Беларуси, именно поэтому надо быть осторожными и обязательно перейти в укрытие. Мы наблюдаем, что активность врага в воздухе за последние несколько суток значительно повысилась, в частности, из-за поиска новой тактики совершения давления на мирное население, в том числе тыловых регионов", - сказала она.

Видео дня

Авиационные атаки РФ - последние новости

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты за день применяют до 20 планирующих авиабомб по всей линии разграничения.

В понедельник, 3 апреля 2023 года, оккупанты нанесли удары авиационными бомбами по предприятию в Бериславе Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: