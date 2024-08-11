На оккупированной части региона сложная обстановка и тяжелые условия проживания.

Российские оккупанты "пытались прорвать оборону" Вооруженных сил Украины возле Стельмаховки в Луганской области и в районах Невского, Макеевки, в Серебрянском лесу.

"Пять раз пытались россияне продавить нашу оборону вблизи Стельмаховки, 13 - в районах Невского, Макеевки, в Серебрянском лесу. Враг также был активным в Белогоровке", - сообщил глава областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, противник обстреливает из ствольной артиллерии и применяет БпЛА по Невскому, где еще остаются люди.

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"По Макеевке нанесли удары из ствольной и реактивной артиллерии и беспилотников. Непосредственно из реактивной системы залпового огня село обстреляно четыре раза", - добавил глава ОГА.

Он рассказал также об обстановке на оккупированных территориях региона. Лисигор напомнил, что российские власти приняли и подписали закон о лишении недавно приобретенного гражданства РФ за отказ стать на воинский учет.

"Это касается прежде всего жителей оккупированных Россией территорий. Письменного отказа не требуется - достаточно обнаружить при проверке отсутствие свежей отметки военкомата о постановке на учет. В то же время в регионах РФ такое нарушение наказывается обычным штрафом", - говорит чиновник.

Председатель ОВА рассказывает, что украинцы в оккупации продолжают жить в сложных условиях. Жители Лисичанска в оккупации уже более двух лет слышат обещания местных коллаборационистов о восстановлении инфраструктуры, подаче в недалеком будущем воды, света, отопления,

"Не улучшилась у них жизнь и с приходом так называемых "шефов" из Татарстана. Лисичане, живущие в районе стеклозавода, до сих пор не имеют централизованной подачи воды и электроэнергии. В течение двух осенне-зимних периодов радиаторы тоже оставались холодными. Выживание в присутствии россиян", - добавил Лысогор.

Война в Украине - ситуация в Луганской области

Как ранее писал УНИАН, Луганщина оккупирована на 95%, на свободной территории проживают 45 человек. Лысогор заявил, что в области остаются преимущественно пожилые люди.

"Ситуация тяжелая. На этих 5% у нас остаются 45 человек. И даже после смертей соседей не все спешат выезжать. На прошлой неделе только четверо согласились на эвакуацию. Из-за того, что россияне оккупировали почти всю область, они имеют большой выбор в оружии для поражения по той части, которую мы освободили", - рассказал он.

Недавно Лысогор подтвердил прилеты по временно оккупированному Луганску. По его данным попали по 100-му машиностроительному заводу. Он уточнил, что обычно оккупанты там ремонтируют и хранят военную технику.

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