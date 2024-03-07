Свитан отметил, что вражеские силы пытались передвигаться вдоль дороги от Марьинки на Курахово.

Линия фронта в районе Авдеевки Донецкой области стабилизируется. В то же время российские захватчики начали перебрасывать свои силы на другое направление.

Как рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт Роман Свитан, части, которые враг держал на Авдеевском направлении, сейчас "перетекают в сторону Марьинки, общее направление на Курахово". Он отметил, что для штурмов Авдеевки россияне собрали до 40 тысяч военных.

Свитан отметил, что вражеские силы пытались передвигаться вдоль дороги от Марьинки на Курахово, однако уперлись в оборону украинских войск в районе Георгиевки. Далее враг пытался двигаться в сторону Победы и к Красногоровке, однако там его тоже остановили.

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По словам эксперта, сейчас там формируется линия фронта. При этом у врага еще есть наступательный потенциал, поэтому он будет пытаться выровнять линию фронта по уровню Георгиевка – Угледар.

Война в Украине: что происходит на фронте

На Бахмутском направлении российские оккупанты ни на минуту не прекращают обстрелы. Эта тенденция сохраняется уже несколько месяцев. Имея преимущество в количестве боеприпасов, враг бомбит населенные пункты. Как рассказал офицер артиллерии 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко, враг фактически давит по всей линии фронта, пробует атаковать малыми группами.

Тем временем на левом берегу Днепра украинские военные работают над расширением плацдарма в Крынках. Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что враг не прекращает попыток штурмовать наши подразделения.

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