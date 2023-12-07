Российская армия нанесла дроновый удар по портовой морской инфраструктуре, погиб водитель грузовика. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Сегодня ночью российские террористы в течение почти двух часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. наши силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", однако, к сожалению, есть попадания", - подчеркнул чиновник.
По его словам, оккупанты прицельно атаковали именно припортовую инфраструктуру Подунавья. В результате ударов, повреждены складское помещение, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб. На месте попадания произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.
В Силах обороны юга Украины добавили, что ночью враг несколькими волнами ударных дронов атаковал южные регионы.
"Направив БпЛА типа Shahed-131/136 из временно оккупированного Крыма через левобережную Херсонщину, пытался обойти системы ПВО, но на Николаевщине 3 дрона-камикадзе были уничтожены. Следующей волной враг атаковал Одесскую область - россияне вновь использовали особенности ландшафта и близость государственной границы", - говорится в сообщении.
Силами противовоздушной обороны на юге уничтожено 11 БПЛА Shahed-131/136.
Атака России ночью 7 декабря
Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed с мыса Чауда (Крым). Зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА Shahed-136/131, основные направления удара - Хмельницкая и Одесская области. Во время воздушного боя силами и средствами ПВО во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 дронов-убийц, были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.