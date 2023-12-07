Ночью террористы в течение почти двух часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области.

Российская армия нанесла дроновый удар по портовой морской инфраструктуре, погиб водитель грузовика. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Сегодня ночью российские террористы в течение почти двух часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. наши силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", однако, к сожалению, есть попадания", - подчеркнул чиновник.

По его словам, оккупанты прицельно атаковали именно припортовую инфраструктуру Подунавья. В результате ударов, повреждены складское помещение, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб. На месте попадания произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Видео дня

В Силах обороны юга Украины добавили, что ночью враг несколькими волнами ударных дронов атаковал южные регионы.

"Направив БпЛА типа Shahed-131/136 из временно оккупированного Крыма через левобережную Херсонщину, пытался обойти системы ПВО, но на Николаевщине 3 дрона-камикадзе были уничтожены. Следующей волной враг атаковал Одесскую область - россияне вновь использовали особенности ландшафта и близость государственной границы", - говорится в сообщении.

Силами противовоздушной обороны на юге уничтожено 11 БПЛА Shahed-131/136.

Атака России ночью 7 декабря

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed с мыса Чауда (Крым). Зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА Shahed-136/131, основные направления удара - Хмельницкая и Одесская области. Во время воздушного боя силами и средствами ПВО во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 дронов-убийц, были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Вас также могут заинтересовать новости: