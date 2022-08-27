Под вражеские атаки попали Никопольский и Криворожский районы, обошлось без жертв.

Российские оккупанты десять раз ударили по Днепропетровщине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь интенсивных обстрелов. Российская армия семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому", - написал он.

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Так, в Никопольском районе под огонь попали три громады. Обошлось без погибших и пострадавших.

"В сам Никополь прилетели 7 снарядов из тяжелой артиллерии. В городе изуродованные с десяток частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без света осталось почти 5000 семей. Часть уже подключили. Аварийные бригады продолжают работу", - добавил Резниченко.

Он также сообщил, что на Марганецкую и Червоногригоровскую громады враг направил более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Есть повреждения жилья.

По Криворожскому району оккупанты стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольской общине. Есть разрушения. Без пострадавших.

Трагедия в Чаплино: что известно о ракетном ударе по Днепропетровщине

Как сообщал УНИАН, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

Вечером, 25 августа, число жертв увеличилась до 25 человек.

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