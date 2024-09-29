Всего из посадки вышли семь вражеских военных, говорят в 33-й ОМБр.

Российские оккупанты накрыли огнем из артиллерии своих же военных, которые сдавались в плен Силам обороны. Момент удара украинские защитники сняли с помощью дрона.

Как сообщили в 33-й отдельной механизированной бригаде, произошло это на Кураховском направлении. Там бригаде, а также соседям по флангам удалось остановить колонну техники противника.

"Позже в тот же день группа оккупантов таки смогла высадиться в посадку нашей зоны ответственности. Напрасно. Почувствовали на себе ярость безумных сбросов беспилотных бомбардировщиков", – говорится в сообщении.

После того, что в бригаде назвали "бомбезными переговорами", российские визитеры приняли правильное решение – сдаться в плен. Всего из посадки вышли семь вражеских военных.

Но как только пилоты дронов начали выход с оккупантами, российская армия открыла огонь по своим же бойцам. Как говорят украинские военные, "в добрые руки нашей бригады дошли не все".

В 33-й ОМБр также показали кадры удара РФ по своим бойцам.

"Стреляй – это наши. Возможно, именно таким был приказ офицера армии РФ, когда они попали по колонне собственных военнослужащих", – прокомментировали в бригаде случившееся.

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На участке ответственности Третьей штурмовой бригады соотношение потерь в боях с российскими оккупантами достигает 12 к 1 – не в пользу врага. Несмотря на такие цифры, ситуация остается сложной, подчеркнул командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.

Между тем украинские военные жалуются на ненадлежащее качество инженерно-фортификационных укреплений в районе Горняка и Покровска в Донецкой области, пишет DeepState. При этом аналитики отметили, что есть позиции, к которым подошли более ответственно, "но там просто некому стоять".

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