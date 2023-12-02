Их сообщения попадают в украинские перехваты, включая документы, скриншоты разговоров и медиа-файлы.

Российское командование жалуется на военных, которые на фронте используют собственные телефоны и общаются через WhatsApp и SMS.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), оккупантов не однократно предупреждали об опасности пользования соцсетями и интернетом, однако они пренебрегают словами командования.

"WhatsApp и другие сообщения, которые присылают российские военные, попадают в украинские перехваты, включая документы, скриншоты разговоров и медиа-файлы", - пояснили аналитики.

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Отмечается, что российское командование обвинило использование мобильных телефонов в сокрушительном ударе ВСУ по району сосредоточения в Макеевке Донецкой области в канун Нового года 2023 года. В течение года враг пытался решить данную проблему, но похоже, что не удалось.

Война в Украине - последние новости

Силы обороны Украины за текущие сутки отбили около 60 атак российских захватчиков на фронте. Больше всего российские оккупанты пытались штурмовать украинские позиции на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В ноябре Силами обороны Украины был ликвидирован около 28 тысяч 550 человек личного состава противника и уничтожено 3 тысяч 90 единиц российского вооружения и военной техники.

По состоянию на 1 декабря Российская Федерация потеряла на войне против Украины уже 330 040 солдат.

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