Эксперт отметил, что все зависит от того, будут наступать россияне или обороняться.

России точно хватит денег и сил воевать долго. Впрочем, зависит от того, о каком отрезке фронта идет речь.

Как заявил военный эксперт Роман Свитан в интервью УНИАН, у оккупантов есть внутренние возможности воевать на фронте, протяженностью 1000 км.

"Они однозначно имеют силы воевать в долгую. Вопрос, на каком отрезке фронта – 100 км, 10 км, тысяча. Россияне имеют внутренние возможности воевать на участке 1000 км. Опять же, удерживать, а не наступать. Наступать они могут на ширине фронта от 10 до 100 км, не более – то, что мы сейчас наблюдаем. Если разбить по ширине все наступательные операции россиян, то они за 10 км не выходят. Таких операций - 5-7, максимум десяток. В таком режиме они могут до бесконечности работать, поскольку поток россиян в центрах комплектования не прекращается, то терять по тысяче россиян в сутки для них совершенно не большая проблема. На это хватает денег, здесь есть баланс. Расшириться где-то, ускориться - это может быть проблемой для россиян", - сказал эксперт.

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Свитан отметил, что россияне производят 7 тысяч снарядов в сутки и столько же используют, плюс еще добирают из Северной Кореи, Ирана. В таком режиме оккупанты могут до бесконечности работать, поэтому ВСУ необходимо увеличить количество уничтоженной техники и личного состава в несколько раз.

"Нам надо расширять линию фронта, переносить фронт на территорию России, потому что пока фронт на нашей территории, для россиян никаких проблем нет. Нам надо работать с российскими тылами, Москвой, военными объектами на глубину наших средств поражений. Тогда у россиян будут проблемы. Если у них начнет гореть Москва, тогда действия войск РФ на нашей территории не будут сильно влиять на настроения внутри России, потому что это уже будут проблемы москвичей, а не тех россиян, которые под контракт зашли на наши территории", - отметил эксперт.

По его мнению, это может давить на российскую экономику, в частности, а она уже будет давить на производство. Свитан напомнил, что полгода назад Украина начала отправляли в РФ беспилотники, но затем интенсивность ударов снизилась.

Между тем, сама РФ постепенно расширяет географию дроновых атак по Украине. Последние несколько недель они все дальше залетают на запад Украины. Плотность украинской ПВО таки недостаточна для того, чтобы перекрыть всю территорию страны.

"Нам надо значительно увеличивать количество зенитно-ракетных комплексов, чтобы можно было говорить, что мы перекрыли всю территорию. Поэтому россияне креативят, ищут пути прохода, атакуют волнами. Пытаются определить алгоритм работы наших ЗРК и находят те направления, где могут пройти российские ракеты и "Шахеды" в том числе. У нас нет другого выхода, кроме увеличения плотности ПВО до определенного момента, а здесь нам могут помочь только наши партнеры. Вариантов других нет", - отметил Свитан.

Война против России - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для The Economist, которая была опубликована в начале ноября, отмечал, что война против россиян становится позиционной.

По его словам, украинской армии для выхода из такого типа противостояния, в частности, нужны самолеты, поскольку для проведения операций на земле нужно держать под контролем небо.

По мнению Романа Свитана, реальное контрнаступление ВСУ начнется только после того, как украинская армия от партнеров получит достаточное количество самолетов.

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