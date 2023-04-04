Речь идет о весеннем призыве, который объявил Путин.

Российские оккупанты в этом месяце могут начать призыв на срочную службу на захваченной территории Запорожской области.

"Россияне в очередной раз соврали. Сначала заявили, что молодежь из "новых регионов", то есть оккупированных территорий, не будут призывать на службу в армии. Потом сами же свою ложь опровергли", - заявил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

По словам мэра, в указе о весеннем призыве, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, исключений для призывников с оккупированных территорий нет.

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"В любой момент нашу молодежь могут призвать в армию и отправить умирать за врага. Оккупанты готовы превратить юношей в пушечное мясо", - возмутился Федоров.

Он призвал украинцев срочно бежать с оккупированных территорий, поскольку находиться там смертельно опасно.

Ситуация в Запорожской области

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты в страхе перед украинским народом и ВСУ придумали новый способ искать партизан на территории временно оккупированного Мелитополя (Запорожская область). Теперь враг "кошмарит" людей ложными сообщениями о минировании, которые позже сам и опровергает.

По словам Федорова, российские захватчики могут убить коллаборантов во время побега из оккупированной Васильевки Запорожской области, чтобы обвинить в этом Украину.

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