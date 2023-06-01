Враг пытается быть активным на Купянском направлении.

Российские оккупационные войска концентрируют силы на Купянском направлении. У врага наблюдаются большие проблемы с личным составом, поэтому российская группировка там является разношерстной.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, оккупанты не имеют возможности подтягивать более или менее монолитные группировки, поэтому стягивают на то направление все подразделения, которые могут найти.

"Это подразделения и воздушно-десантные, и мотострелковые, и БАРС, и территориальных войск, и армейских корпусов "народных милиций". Туда направляют подразделения различных ЧВК: кроме "Вагнера", там есть "Факел", "Ветераны", "Патриот" и другие. Они еще использовали роты "Шторм Z", куда набирались граждане России, у которых есть вопросы с законом", – рассказал он.

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Представитель Восточной группировки войск подчеркнул, что враг пытается быть активным на Купянском направлении. Противник получает мощный огневой ответ.

"За эти сутки враг делал шесть попыток штурмовать наши позиции, 522 раза нанес артиллерийские удары и 23 авиаудара. Российские войска получили мощный огневой ответ: 52 оккупанта уничтожены, 85 ранены, 4 взяты в плен. Также отминусовали танк Т-72, БТР-70, миномет, станцию РЭБ и один командно-наблюдательный пункт противника", – добавил Череватый.

Война в Украине: актуальные новости

В течение дня, 1 июня, украинские военные отбили на восточном фронте 19 вражеских атак. В Генеральном штабе отметили, что противник вел безуспешные наступательные действия на Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях.

В то же время в Черное море вышел российский фрегат "Адмирал Эссен", который "послали" защитники острова Змеиный. Отмечается, что на его борту есть ракеты "Калибр". В ОК "Юг" уточнили, что по состоянию на 18:00 в Черном море находились два надводных и два подводных ракетоносителя с общим залпом в 24 ракеты типа "Калибр".

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