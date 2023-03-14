Враг совершил около 60 обстрелов Херсонской области.

Во вторник, 14 марта 2023 года, Херсонская область страдала от вражеских обстрелов. В результате атак ранены два гражданских лица и два сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает оперативное командование "Юг", в течение дня враг продолжал террор мирного населения как вдоль линии фронта, так и на всей территории Украины.

"Совершил около 60 обстрелов Херсонщины, нанес ракетный удар по Одесской области и обстрелял из миномета Днепро-Бугский лиман. В Херсонской области ранены два гражданских и два сотрудника ГСЧС", – говорится в сообщении.

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Ситуация на Херсонщине

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты Херсонской области. За сутки, 13 марта, враг совершил более 90 обстрелов, в результате чего погиб человек.

Кроме того, во время разминирования на Херсонщине на оставленной россиянами взрывчатке подорвались четверо пиротехников. Их госпитализировали. В тот же день в поле на противотанковой мине подорвался местный житель. К сожалению, он погиб на месте.

Из-за информации о возможном пребывании на освобожденной части области вражеских диверсионных групп, на Херсонщине существенно увеличили продолжительность комендантского часа. До 17 марта он продлится с 17:00 до 06:30.

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